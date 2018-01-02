Кардиологи советуют не налегать в праздники на еду

В праздничные дни следует соблюдать умеренность в еде и употреблении спиртных напитков. Это поможет избежать проблем с сердцем.

Кардиологи рекомендуют не садиться за праздничный стол при сильном чувстве голода. В таком состоянии люди часто плохо пережевывают пищу и быстро ее глотают. В результате в пищеварительный тракт попадает воздух, газовый пузырь в желудке увеличивается и давит на диафрагму, а та, в свою очередь, - на сердце и сосуды. Итогом этого может стать сердечный приступ.

Людям, страдающим атеросклерозом и ишемической болезнью сердца, врачи советуют не усердствовать с жирной и соленой пищей. При артериальной гипертонии нужно учитывать, что многие препараты, которые принимаются при этом заболевании, не сочетаются со спиртным, передает РИА «Новости».

Впрочем, медики советуют воздерживаться от крепкого алкоголя не только тем, у кого есть проблемы с сердцем. Такие напитки вредны для сердечно-сосудистой системы. Кардиологи рекомендуют ограничиться красным вином.