Кардиологи нашли связь между облысением и болезнями сердца

Ученые утверждают, что седина и облысение у мужчин в возрасте менее 40 лет свидетельствуют о предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Специалисты обследовали две группы молодых мужчин. В первую вошли 790 человек, страдающих коронарной недостаточностью, во вторую – 1270 здоровых людей. По результатам анализов было установлено, что в первой группе раннее облысение составило 49%, а во второй – 27%. Что касается ранней седины, то она была выявлена у половины участников первой группы, тогда как во второй только у трети. Результаты были опубликованы на конференции кардиологов Индии в Калькутте.

По мнению ученых, взаимосвязь объясняется тем, что у некоторых людей процессы старения запускаются раньше и проходят быстрее. И это отражается на состоянии волос.

Кардиологи порекомендовали рано седеющим и лысеющим мужчинам обратить внимание на состояние сердечно-сосудистой системы и вовремя озаботиться корректировкой образа жизни.