На Ким Кардашьян напали в отеле Парижа

Двое неизвестных мужчин в полицейской форме и с оружием напали на американскую телезвезду Ким Кардашьян в парижском отеле.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя потерпевшей.

По данным издания, преступники также были облачены в маски. Кардашьян заперлась в ванной комнате, пока вооруженные люди обыскивали ее номер. Мужчины забрали два мобильных телефона и драгоценности на несколько миллионов долларов.

Сама Кардашьян не пострадала.