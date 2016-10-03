На Ким Кардашьян напали в отеле Парижа
Двое неизвестных мужчин в полицейской форме и с оружием напали на американскую телезвезду Ким Кардашьян в парижском отеле.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя потерпевшей.
По данным издания, преступники также были облачены в маски. Кардашьян заперлась в ванной комнате, пока вооруженные люди обыскивали ее номер. Мужчины забрали два мобильных телефона и драгоценности на несколько миллионов долларов.
Сама Кардашьян не пострадала.
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