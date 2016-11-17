Караулова рассказала в суде о своем сирийском «замужестве по интернету»

Обвиняемая в попытке примкнуть к запрещенной в РФ международной террористической организации ДАИШ Варвара Караулова, сменившая имя и фамилию на Александра Иванова, рассказала в Московском окружном военном суде о том, что помимо вербовщика общалась с другими мужчинами из Сирии.

В частности, студентка МГУ поведала, что с 2012 года общалась с Айратом Саматовым, который представлялся ей Владом, ради него она приняла ислам. В 2014 году Саматов уехал в Сирию, их переписка прекратилась, а в марте 2015 года она «вышла замуж» по скайпу на некого Надира, находившегося в Сирии.

- Я чувствовала себя подавленно, потому что мне написала девушка и спросила про Айрата, я поняла, что это она имеет в виду Влада. Я почувствовала сильную боль, думала, что это, может быть, его жена или любовница, думала, что это предательство с его стороны, и решила выйти замуж за Надира, - цитирует Караулову ТАСС.

После этого с ней на связь вышел Саматов, и она передумала улетать к виртуальному мужу.

- На связь вышел Саматов и рассказал, что Надир состоит в ИГИЛ (ДАИШ) и что брак по скайпу не является действительным, - рассказала подсудимая.

Когда Саматов снова пропал, с Карауловой связалась девушка и предложила уехать в Сирию, заявив, что там есть неплоххая возможность выйти замуж.

- Мне прислали деньги и билет. Однако я думала, что в Сирии все же найду Саматова, - рассказала Варвара.

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