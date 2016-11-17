Караулова дала признательные показания из страха получить большой срок

Варвара Караулова, обвиняемая в попытке примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации ДАИШ, рассказала в Московском окружном суде, что изначально дала признательные показания из страха получить длительный тюремный срок.

- Следователь убедил меня дать признательные показания, рассказать, что я ехала вступать в ИГ. По его словам, в противном случае мне бы грозило 20 лет тюрьмы. Я была напугана, - цитирует Караулову ТАСС.

Студентка МГУ, сменившая имя и фамилию на Александру Иванову, уточнила, что позже адвокат посоветовал ей не оговаривать себя, а рассказать правду.