Караулова дала признательные показания из страха получить большой срок
Варвара Караулова, обвиняемая в попытке примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации ДАИШ, рассказала в Московском окружном суде, что изначально дала признательные показания из страха получить длительный тюремный срок.
- Следователь убедил меня дать признательные показания, рассказать, что я ехала вступать в ИГ. По его словам, в противном случае мне бы грозило 20 лет тюрьмы. Я была напугана, - цитирует Караулову ТАСС.
Студентка МГУ, сменившая имя и фамилию на Александру Иванову, уточнила, что позже адвокат посоветовал ей не оговаривать себя, а рассказать правду.
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