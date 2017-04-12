Карантин по бешенству объявлен в одном из районов Москвы

В столичном районе Некрасовка объявлен карантин по бешенству. Такое распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточняется в материале, 8 апреля специалисты зафиксировали в этом районе случай бешенства домашнего животного.

В период действия карантина, который продлится до 9 июня, на территории района запрещены проведение выставок и торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы Некрасовки, сообщает «Национальная служба новостей».

Бешенство - особо опасное смертельное инфекционное заболевание, которое вызывает воспаление головного мозга у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным.