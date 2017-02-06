Кара-Мурза-младший был отравлен неизвестным веществом

Медики пришли к выводу, что координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший был отравлен неизвестным веществом. Об этом сообщает супруга Владимира Евгения в материале, опубликованном на сайте движения.

По ее словам, состояние ее мужа стабилизировалось, но остается тяжелым.

Журналист, председатель Фонда Бориса Немцова и координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза - младший попал в реанимацию с подозрениями на отравление 2 февраля. По словам его адвоката Вадима Прохорова, у политика развилась полиорганная недостаточность, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и гемодиализа.

В мае 2015 года Кара-Мурза - младший поступил в московскую городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова с отравлением и острой почечной недостаточностью. В декабре 2015 года он подал заявление в СКР о покушении на его жизнь, утверждая, что он был отравлен, сообщает «Интерфакс».

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