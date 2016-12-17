Кара-Мурза-младший объявил о входе из ПАРНАСа

Заместитель председателя ПАРНАСа Владимир Кара-Мурза-младший решил выйти из партии. Поводом для этого стал отказ партии поддержать его совместный проект с лидером петербургского отделения Андреем Пивоваровым.

На съезде партии они предложили признать ошибкой присутствие в списках ПАРНАСа на прошедших выборах в Госдуму кандидатов с националистическими и антисемитскими взглядами. Инициативу поддержали только 23 делегата из 111, сообщает «Интерфакс».

Кара-Мурза-младший заявил, что это вынуждает его покинуть ряды партии, поскольку дальнейшее пребывание в них «означало бы согласиться с решением партии и нести ответственность за него».

Помимо него о выходе из ПАРНАСа заявили еще ряд лидероврегиональных отделений партии.