Кара-Мурза-младший объявил о входе из ПАРНАСа
Заместитель председателя ПАРНАСа Владимир Кара-Мурза-младший решил выйти из партии. Поводом для этого стал отказ партии поддержать его совместный проект с лидером петербургского отделения Андреем Пивоваровым.
На съезде партии они предложили признать ошибкой присутствие в списках ПАРНАСа на прошедших выборах в Госдуму кандидатов с националистическими и антисемитскими взглядами. Инициативу поддержали только 23 делегата из 111, сообщает «Интерфакс».
Кара-Мурза-младший заявил, что это вынуждает его покинуть ряды партии, поскольку дальнейшее пребывание в них «означало бы согласиться с решением партии и нести ответственность за него».
Помимо него о выходе из ПАРНАСа заявили еще ряд лидероврегиональных отделений партии.
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