Караченцова выписывают из больницы
Пострадавший в серьезном ДТП народный артист России Николай Караченцов 3 марта будет выписан из больницы, сообщила жена актера Людмила Поргина.
По ее словам, состояние Караченцева улучшилось, и врачи приняли решение отпустить его домой.
Актер был госпитализирован в нейрохирургическую реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского после ДТП, произошедшего в ночь на 28 февраля текущего года. Авария с участием двух автомобилей произошла в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств, ДТП с Караченцовым произошло в тот же день, что и 12 лет назад, когда автомобиль актера врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, сообщает «РИА Новости».
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