Караченцова переведут на обследование в московский медцентр

Актер Николай Караченцов, пострадавший в результате ДТП в Подмосковье, будет переведен из местной больницы в один из столичных медицинских центров для прохождения обследования.

Ранее стало известно, что актер получил черепно-мозговую травму и сотрясения мозга. Однако друзья утверждают, что его жизни ничего не угрожает, сообщает агентство Ura.ru.

ДТП произошло вечером 27 февраля. Легковой автомобиль Toyota, в котором актер ехал в качестве пассажира, столкнулся с грузовой «Газелью. По данным СМИ, помимо Караченцова, пострадали его родственница и медсестра – они получили ушибы. За рулем легковушки была супруга актера Людмила Поргина. Предположительно, что виновником аварии является водитель «Газели».