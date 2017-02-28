Караченцова переведут на обследование в московский медцентр
Актер Николай Караченцов, пострадавший в результате ДТП в Подмосковье, будет переведен из местной больницы в один из столичных медицинских центров для прохождения обследования.
Ранее стало известно, что актер получил черепно-мозговую травму и сотрясения мозга. Однако друзья утверждают, что его жизни ничего не угрожает, сообщает агентство Ura.ru.
ДТП произошло вечером 27 февраля. Легковой автомобиль Toyota, в котором актер ехал в качестве пассажира, столкнулся с грузовой «Газелью. По данным СМИ, помимо Караченцова, пострадали его родственница и медсестра – они получили ушибы. За рулем легковушки была супруга актера Людмила Поргина. Предположительно, что виновником аварии является водитель «Газели».
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