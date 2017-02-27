У Караченцова обнаружили сотрясение мозга

Актер Николай Караченцов, попавший некоторое время назад в ДТП в Подмосковье, госпитализирован с сотрясением мозга.

«Его осмотрели врачи, было диагностировано сотрясение мозга», - рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Сын актера подтвердил сообщения о госпитализации Караченцова, но каких-либо подробностей сообщить не смог.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Интерфаксу», что помимо актера в ДТП пострадала его родственница и медсестра.