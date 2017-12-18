В Карачаево-Черкессии нейтрализованы пять боевиков

В ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Карачаево-Черкессии нейтрализованы пять бандитов, подозреваемые в совершении преступлений террористической направленности.

В связи с операцией был объявлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Преступники скрывались в горно-лесистой местности Зеленчукского района. Все они были ликвидированы, передает Interfax.