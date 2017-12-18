В Карачаево-Черкессии нейтрализованы пять боевиков

В ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Карачаево-Черкессии нейтрализованы пять бандитов, подозреваемые в совершении преступлений террористической направленности.

В связи с операцией был объявлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Преступники скрывались в горно-лесистой местности Зеленчукского района. Все они были ликвидированы, передает Interfax.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Российские офицеры покидают территорию Украины

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО