В Карачаево-Черкессии нейтрализованы пять боевиков
В ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Карачаево-Черкессии нейтрализованы пять бандитов, подозреваемые в совершении преступлений террористической направленности.
В связи с операцией был объявлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Преступники скрывались в горно-лесистой местности Зеленчукского района. Все они были ликвидированы, передает Interfax.
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