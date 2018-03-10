В Карачаево-Черкесии нашли тайник с боеприпасами

В скале под станцией Красногорской в Карачаево-Черкесии найден тайник с оружием и беприпасами.

В пресс-службе МВД республики сообщили: «В углублении скалы были обнаружены и изъяты автомат Калашникова калибра 7,62 мм, карабин конструкции «Мосина» калибра 7,62 мм, 2 гранаты Ф-1 с запалами, магазин к автомату Калашникова калибра 7,62 мм, 70 винтовочных патронов калибра 7,62 мм, 68 автоматных патронов калибра 7,62 мм, 45 автоматных патронов калибра 5,45 мм, предмет, конструктивно схожий с СВУ с тротилом массой 7 грамм и фитилём, четыре охотничьих патрона».

По данным ранее судимиого жителя города Усть-Джегута, тайник принадлежал ликвидированному в ходе спецоперации в ноябре 2009 года члену незаконного вооруженного формирования, передает «РИА Новости».

В марте 2018 года в одной из московских квартир в районе Ховрино сотрудники ФСБ и МВД нашли арсенал оружия и взрывчатку.