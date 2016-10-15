Ди Каприо хотят выгнать из ООН

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо может лишиться своего поста посланника ООН по климату. Глава швейцарского фонда имени Бруно Мансера предложил Ди Каприо сложить с себя полномочия.

Мансера обвиняет посла мира ООН по вопросам климата в связях с коррумпированными бизнесменами. В августе министерство юстиции США обратилось в суд для проверки фонда Леонардо Ди Каприо в связи с подозрением в причастности к мошенническим операциям малайзийского государственного фонда 1MDB.

"Ди Каприо систематически отказывался объяснить его близкие персональные и финансовые связи с ключевыми фигурантами в этом скандале. Это недопустимо, Ди Каприо не смог дистанцироваться от малайзийской коррупции. Он должен уйти с поста посланника ООН по климату», — так прокомментировал разразившийся скандал директор фонда Бруно Мансера Лукас Стаумэнн.

Леонардо Ди Каприо занимается благотворительной деятельностью. Он неоднократно финансировал различные программы по охране дикой природы. В 2014 году Пан Ги Мун назначил актера послом мира ООН по вопросам климата, сообщает РИА Новости.

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