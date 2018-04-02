Капитану сейнера «Норд» предъявлены обвинения
Прокуратура Украины предъявила обвинения капитану керченского рыболовецкого судна «Норд».
Его обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины), что влечет наказание в виде лишения свободы на срок для пяти лет, передает ТАСС.
«Норд» был задержан в Азовском море 25 марта и сопровожден в порт Бердянска, где суд наложил на него арест. Владелец сейнера – Керченский рыбколхоз имени Первого мая – отмечает, что к экипажу не допускают российского консула. Кроме того, украинская сторона своим недружелюбными и провокационными действиями пытается заставить рыбаков признать себя гражданами Украины.
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