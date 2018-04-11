Капитану российского сейнера предъявили новое обвинение

Власти Украины предъявили еще одно обвинение капитану российского рыболовецкого судна «Норд» Владимиру Горбенко.

На этот раз ему инкриминируют незаконный лов рыбы. По словам адвоката Александру Руденко, в ближайшее время украинский суд должен избрать россиянину новую меру пресечения, передает НСН со ссылкой на российские СМИ.

«Норд» был задержан украинскими пограничниками в Азовском море в конце марта и сопровожден в порт Бердянска, где на судно был наложен арест. Капитану Горбенко предъявили обвинение в нарушении порядка посещения временно оккупированной территории и заключили под стражу. Однако вскоре он был отпущен из СИЗО после уплаты защитой залога.