За капитана сейнера «Норд» внесен залог
Адвокаты внесли требуемую сумму залога за капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, арестованного херсонским судом.
Предполагается, что Горбенко, который в настоящее время находится в изоляторе временного содержания, будет отпущен на свободу уже 10 апреля.Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на украинского уполномоченного по правам человека.
Что касается остальных членов экипажа сейнера, то большую часть из них суд приговорил к штрафу. Кроме того, рыбакам еще предстоит дать показания в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Горбенко.
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