За капитана сейнера «Норд» внесен залог

Адвокаты внесли требуемую сумму залога за капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, арестованного херсонским судом.

Предполагается, что Горбенко, который в настоящее время находится в изоляторе временного содержания, будет отпущен на свободу уже 10 апреля.Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на украинского уполномоченного по правам человека.

Что касается остальных членов экипажа сейнера, то большую часть из них суд приговорил к штрафу. Кроме того, рыбакам еще предстоит дать показания в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Горбенко.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Двум столичным ТЦ грозит закрытие по итогам проверки

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО