Капитан судна в Колумбии первым сбежал с него при крушении

Капитан туристического судна, затонувшего в Колумбии, покинул его первым, вместо того, чтобы организовать эвакуацию пассажиров.

По словам одной из участниц событий, прыгнув в воду, капитан призвал всех остальных последовать его примеру, сообщает НСН со ссылкой на СМИ.

Инцидент произошел у побережья города Гуатапе. На борту судна находились 150 пассажиров. Согласно последним данным, погибли девять человек. Спасены более 130 туристов, остальные пока числятся пропавшими без вести.