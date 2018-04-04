Капитан сейнера «Норд» госпитализирован на Украине

Капитан керченского рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, Владимир Горбенко доставлен в херсонскую больницу.

Адвокат Горбенко Дмитрий Щербин сообщил, что ему тало плохо во временном следственном изоляторе. Он добавил, что капитан является гипертоником, однако за все время ареста судна Горбенко не получал необходимой помощи от украинских медиков, передает ТАСС.

Юрист отметил, что условия, в которых находится экипаж российского судна, далеки от нормальных. В первые дни рыбаки практически сидели без пищи и воды, а также медикаментов. Кроме того, из-за гниющего в трюме улова им приходится ночевать практически на палубе.