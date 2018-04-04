Капитан российского судна похищен украинскими властями

Капитан задержанного российского судна «Норд» Владимир Горбенко пропал после ареста в Азовском море.

Судно «Норд» под российским флагом 25 марта 2018 года задержали украинские пограничники в Азовском море, а 30 марта его арестовал суд.

На борту «Норда» находилось десять членов экипажа, все они – россияне.

Судно является рыболовецким траулером и на его борту находилась провизия. О ее судьбе также ничего неизвестно, передает ТАСС.