Капитан российского судна похищен украинскими властями
Капитан задержанного российского судна «Норд» Владимир Горбенко пропал после ареста в Азовском море.
Судно «Норд» под российским флагом 25 марта 2018 года задержали украинские пограничники в Азовском море, а 30 марта его арестовал суд.
На борту «Норда» находилось десять членов экипажа, все они – россияне.
Судно является рыболовецким траулером и на его борту находилась провизия. О ее судьбе также ничего неизвестно, передает ТАСС.
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