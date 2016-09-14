Капитан полиции погиб в страшном ДТП
Полицейский погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на правоохранительные органы.
В районе станции метро «Славянский бульвар» произошло столкновение трех машин, одной из которых оказался служебный автомобиль полиции. В аварии погиб сам полицейский, также пострадали несколько человек, которым оказывается помощь Камеры, зафиксировали момент столкновения. Водитель автомобиля Skoda не справившись с управлением, на большой скорости врезался в Toyota и Audi Q7, стоявшие у обочины.
37-летний капитан полиции Михаил Кондратенко, находился около машины, когда рядом с ним столкнулись две легковушки. Его зажало между автомобилями, он погиб на месте.
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