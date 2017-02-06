Капитальный ремонт многоквартирных домов в Подмосковье начнется в мае

К капитальному ремонту многоквартирных домов в Подмосковье приступят в мае текущего года, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

По словам главы ведомства Евгения Хромушина, в марте будут объявлены торги, чтобы подрядные организации смогли выйти на работы на объектах в мае.

Вместе с тем, в 2017 году в программу капремонта вошло меньше домов, чем годом ранее.

Как пояснил директор Фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Олег Большаков, это произошло из-за того, что в общем количестве МКД увеличилась доля комплексного капитального ремонта: в программе 2017 года их будет порядка 25 процентов, это примерно 600 МКД. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».