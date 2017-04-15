В канун Пасхи патриарх Кирилл освятил кулич весом в полторы тонны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне Пасхи освятил более тысячи пасхальных яиц и кулич весом 1500 килограммов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу патриарха, в субботу предстоятель РПЦ совершил вечернюю литургию в храме Христа Спасителя. После службы патриарх освятил «Корзину доброты» с пасхальными яйцами, раскрашенными воспитанниками детских домов, и кулич весом 1500 килограммов.

Кулич изготовили из семи частей. Его собирали и украшали волонтеры храма Христа Спасителя.

По завершении божественной службы волонтеры раздали пасхальные яйца всем желающим. Кулич можно будет попробовать в воскресенье.

По традиции накануне Пасхи верующие освящают куличи, яйца и прочую пасхальную пищу.