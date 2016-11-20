Канцлер Австрии признал антироссийские санкции невыгодными для ЕС

Канцлер Австрии Кристиан Керн назвал санкции Евросоюза в отношении России невыгодными для сообщества, но высказался против их отмены.

«С экономической точки зрения было бы важно, чтобы санкции прекратились», - заявил Керн в интервью изданию Kurier. При этом он добавил, что считает РФ важным экономическим партнером, которому Австрия многим обязана.

В то же время канцлер выступил за приоритет европейских ценностей перед краткосрочным экономическим успехом.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама и лидеры европейских государств договорились о сохранении санкций в отношении Росси до полного выполнения Москвой минских соглашений.