Канцлер Австрии признал антироссийские санкции невыгодными для ЕС
Канцлер Австрии Кристиан Керн назвал санкции Евросоюза в отношении России невыгодными для сообщества, но высказался против их отмены.
«С экономической точки зрения было бы важно, чтобы санкции прекратились», - заявил Керн в интервью изданию Kurier. При этом он добавил, что считает РФ важным экономическим партнером, которому Австрия многим обязана.
В то же время канцлер выступил за приоритет европейских ценностей перед краткосрочным экономическим успехом.
Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама и лидеры европейских государств договорились о сохранении санкций в отношении Росси до полного выполнения Москвой минских соглашений.
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