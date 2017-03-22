В Канске фельдшера госпитализировали после нападения пациентки
В Канске фельдшер скорой помощи пострадала в результате нападения пациентки.
Инцидент произошел, когда медработник, приехавшая по вызову, сделала пациентке замечание по поводу несвоевременного обращения за помощью. Та в ответ ударила медика.
Местная полиция начала проверку, обстоятельств происшествия уточняются. Для определения степени тяжести вреда, нанесенного здоровью пострадавшей, назначена судмедэкспертиза, сообщает РИА ФедералПресс.
В Минздраве Красноярского края отметили, что в последнее время количество случаев нападений на медработников возросло. Кроме того, все чаще машины скорой помощи становятся участниками ДТП из-за то, что водители не уступают им дорогу.
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