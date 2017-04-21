Кандидаты в президенты Франции отменили предвыборные поездки

Участники предвыборной гонки во Франции отменили поездки по стране в связи со стрельбой в центре Парижа.

В частности, экс-министр экономики Эммануэль Макрон отказался от намеченных визитов В Аррас и Руан, сообщает Nation News.

Остались в Париже Марин ЛеПен и Франсуа Фийон. Последний предложил приостановить президентскую кампанию.

Накануне на Елисейских поля произошла перестрелка, в которой погиб один полицейский и были ранены еще двое. Власти Франции назвали нападение на стражей порядка терактом, а группировка ДАИШ (запрещена в России) заявила о своей причастности к инциденту.