Кандидаты в президенты Франции отменили предвыборные поездки
Участники предвыборной гонки во Франции отменили поездки по стране в связи со стрельбой в центре Парижа.
В частности, экс-министр экономики Эммануэль Макрон отказался от намеченных визитов В Аррас и Руан, сообщает Nation News.
Остались в Париже Марин ЛеПен и Франсуа Фийон. Последний предложил приостановить президентскую кампанию.
Накануне на Елисейских поля произошла перестрелка, в которой погиб один полицейский и были ранены еще двое. Власти Франции назвали нападение на стражей порядка терактом, а группировка ДАИШ (запрещена в России) заявила о своей причастности к инциденту.
Следующая новость ФБР ограничило контакты сотрудников со СМИ
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии