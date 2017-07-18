Кандидатов в президенты Кыргызстана отправят на экзамен
Кандидаты, претендующие на пост президента Кыргызстана, должны пройти тестирование уровня владения государственным языком.
Претендентов будет проверять экспертная комиссия. Им предстоит показать знания по ряду дисциплин – грамматика и лексика, аудирование, говорение и общение. Подсчет результатов будет вестись автоматически, сообщает НСН. Таким образом организаторы намерены избежать предвзятости со стороны экспертов.
К участию в предвыборной кампании будут допускаться кандидаты, показавшие знания государственного языка на уровне «выше среднего».
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