Кандидатов в президенты Кыргызстана отправят на экзамен

Кандидаты, претендующие на пост президента Кыргызстана, должны пройти тестирование уровня владения государственным языком.

Претендентов будет проверять экспертная комиссия. Им предстоит показать знания по ряду дисциплин – грамматика и лексика, аудирование, говорение и общение. Подсчет результатов будет вестись автоматически, сообщает НСН. Таким образом организаторы намерены избежать предвзятости со стороны экспертов.

К участию в предвыборной кампании будут допускаться кандидаты, показавшие знания государственного языка на уровне «выше среднего».