Кандидатов в президенты Франции предупредили о возможной атаке террористов

Главное управление внутренней безопасности Франции сообщило кандидатам в президенты, что в ходе предвыборной компании им угрожает опасность со стороны террористов.

Об этом сообщила французская газета Le Journal Du Dimanche. По данным издания, предупреждение было получено кандидатами в президенты на прошлой неделе. В разведке сообщили, что удары экстремистов могут быть направлены не только против участников избирательной кампании, но и их предвыборных штабов.

Соответствующие информационные письма были направлены в службы полиции, ответственные за охрану политиков. В Главном управлении внутренней безопасности заявили, что «угроза является серьезной и совершенно очевидной». Прокуратура Франции проводит предварительную проверку в связи со сложившейся ситуацией.

Первый тур выборов пройдет во Франции 23 апреля, второй состоится 7 мая.

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