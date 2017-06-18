Кандидатом в свердловские губернаторы выдвинут Евгений Ройзман

Партия ПАРНАС выдвинула мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на пост губернатора Свердловской области.

Об этом в сети Facebook сообщил член регионального совета партии Алексей Садовский. Он написал: «Ройзман выдвинут. Единогласно».

Садовский подчеркнул, что глава Екатеринбурга пойдет на выборы губернатора от партии «Яблоко», однако если так сделать не получится, то он подаст документы от ПАРНАС.

Обсуждение выдвижения Ройзмана должно было состояться 17 июня. Однако глава регионального отделения «Яблока» Юрий Переверзев не согласился с этой кандидатурой. Так выдвижение Ройзмана будет обсуждаться 19 июня в Москве, передает Газета.ru.

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