Кандидатом в президенты России от КПРФ станет Павел Грудинин
Пленум ЦК КПРФ решил рекомендовать съезду партии выдвинуть в качестве кандидата на пост президента России на предстоящий выборах директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина.
Что касается главы КПРФ Геннадия Зюганова, то его предлагают избрать председателем Высшего совета народно-патриотических сил, который станет штабом выборной кампании. По словам секретаря ЦК КПРФ Леонида Калашникова, совет будет поддерживать Грудинина и не давать ему «заблудиться», сообщает ТАССhttp://tass.ru/politika/4837143.
Съезд партии, на котором будет осуждаться кандидатура Грудинина, должен состояться 23 декабря.
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