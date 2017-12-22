Кандидатом в президенты России от КПРФ станет Павел Грудинин

Пленум ЦК КПРФ решил рекомендовать съезду партии выдвинуть в качестве кандидата на пост президента России на предстоящий выборах директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина.

Что касается главы КПРФ Геннадия Зюганова, то его предлагают избрать председателем Высшего совета народно-патриотических сил, который станет штабом выборной кампании. По словам секретаря ЦК КПРФ Леонида Калашникова, совет будет поддерживать Грудинина и не давать ему «заблудиться», сообщает ТАССhttp://tass.ru/politika/4837143.

Съезд партии, на котором будет осуждаться кандидатура Грудинина, должен состояться 23 декабря.