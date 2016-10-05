Кандидат в вице-президенты США назвал Россию "медведем"

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майк Пенс сравнил Россию с "русским медведем", который "никогда не умирает, а лишь впадает в спячку".

– Провокации России нужно встретить силой США. Если Россия захочет продолжать варварские атаки на гражданские лица в Алеппо, США должны быть готовы использовать военные силы для удара по военным целям режима Асада, – считает Пенс. Заявление прозвучало в ходе дебатов с кандидатом в вице-президенты США от демократов Тимом Кейном, сообщает РИА "Новости".

По словам политика, Вашингтон должен ответить силой на "провокации Кремля". Пенс считает, что США необходимо развернуть противоракетную оборону в Польше и Чехии.