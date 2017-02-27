Кандидат Трампа отказался от поста министра ВМС США

Отставной офицер военной разведки США, бизнесмен и инвестор Филип Билден отказался от должности министра ВМС США, говорится в заявлении главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

По его словам, отказ Билдена связан с возможным конфликтом интересов на новом посту. Глава Пентагона также заявил, что в ближайшее время представит Трампу двух новых кандидатов на посты министров ВМС и Армии.

Комментируя свое решение, Билден сообщил, что возглавить военно-морские силы США ему мешают и личные мотивы. Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру бизнесмена на пост министра ВМС в конце января текущего года, назвав его «очень успешным бизнесменом», обладающим стратегическим видением, что позволит ему повысить дисциплину во вверенном ему ведомстве.

Филип Билден стал уже вторым кандидатом Трампа, отказавшимся от министерской должности в Пентагоне. Ранее миллиардер Винсент Виола отверг предложение занять пост министра Армии США, сообщает «Национальная служба новостей».