Кандидат в президенты Франции призвал последовать примеру Великобритании

Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон заявил, что страна должна последовать примеру Великобритании и выйти из состава ЕС.

В ходе теледебатов он заявил о недопустимости того, чтобы Брюссель указывал Парижу, какие экономические и социальные преобразования следует проводить.

Меланшон добавил, что договоры Евросоюза с США и Канадой о зоне свободной торговли могут ухудшить экономическое положение Франции. В случае же выхода из ЕС Париж сможет изменить в «нужном направлении положения подписываемых в дальнейшем с другими странами соглашений», сообщает URA.RU.

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Теги:
Места: ЕС, Франция
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