Кандидат в президенты Франции Макрон выступил против сближения с РФ

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, выступая на телевизионных дебатах, заявил, что является противником сближения страны с Россией.

По словам политика, Франция раньше вместе с США строила мир на планете, однако не стоит следовать нынешнему американскому пути сближения с Россией. Макрон отметил, что хочет строить независимость с ответственностью.

На прошедших телевизионных дебатах кандидатов в президенты Франции, среди которых также были Марин Ле Пен и Франсуа Фийон, по данным опроса, победил Эммануэль Макрон, сообщает «Экономика сегодня».

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