Кандидат в президенты Франции стал обвиняемым по делу о растрате госсредств
Кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон стал обвиняемым по делу о растрате госсредств, связанных с фиктивным трудоустройством членов его семьи, говорится в сообщении прокуратуры страны.
Прокуратура Франции предъявила обвинения Фийону утром 15 марта, рассказал адвокат кандидата Антонен Леви.
Он также уточнил, что Фийону также инкриминируется сообщничество и укрывательство, а также пренебрежение обязанностями при составлении деклараций.
Ранее издание Canard enchaine обвинило супругу Фийона в том, что его супруга восемь лет получала в парламенте зарплату как его помощник. Деньги шли из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев.
Сам Фийон заявил, что невиновен и назвал действия властей «политическим убийством».
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая, сообщает «РИА Новости».
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