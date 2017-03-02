Кандидат в президенты Франции намерен вести требовательный диалог с РФ
Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон в случае избрания главой государства намерен вести требовательный, но необходимый диалог с Россией.
По его словам, такой диалог позволит в рамках минского процесса добиться отмены санкций. Макрон отметил, что для разрешения сирийского конфликта необходимо говорить с Россией, как и с другими региональными авторитарными державами, которые являются незаменимыми партнерами в строительстве мира на Ближнем Востоке.
При этом он отметил, что Франция имеет разные ценности с этими державами. Выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года, сообщает «РИА Новости».
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