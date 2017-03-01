Кандидат в президенты Франции не увернулся от прямого попадания яйца в голову
Визит экс-министра экономики и кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона на сельскохозяйственную выставку в Париже был невосполнимо испорчен неизвестным хулиганом, который швырнул яйцо в голову политика.
Сразу же после злосчастного попадания к политику тут же бросился один из телохранителей, укрыв его от возможного нападения и задержав руки вокруг места удара яйцом, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на BFM TV .
Телеканалы опубликовали видео, на котором видно, как метко брошенное яйцо попадает прямо в лицо Макрону в то время, как он разговаривает.
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