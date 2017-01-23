Кандидат в президенты Франции назвал поспешным решение об ассоциации Украины и ЕС
Выступая в Берлине с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что лидеры стран Евросоюза поторопились с принятием решения об ассоциации с Украиной.
- Я думаю, что Евросоюз поторопился с подписанием Соглашения об ассоциации с Украиной. Что же касается тех, кто делал безответственные заявления о необходимости расширения НАТО за счет Украины, то мы подали ложные надежды, и настало время это признать, - цитирует Фийона ТАСС.
По словам кандидата в президенты от партии «Республиканцы», обещания перспективы вступления Украины в ЕС «были недостаточно обдуманным» шагом.
- Мы должны снова ясно определить наши границы, - подчеркнул Фийон.
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