Кандидат на пост главы ФБР назвал Россию врагом США

Кандидат на пост главы ФБР Кристофер Рэй заявил о враждебном отношении России к США.

По его мнению, в некоторых ситуациях Россия недружественно относится к США.

Так, по его словам, Россия выступила в роли врага США, когда попыталась вмешаться в президентские выборы в 2016 году.

Кандидат на пост главы ФБР подчеркнул, что он полностью доверяет выводам расследования о вмешательстве России в выборы, несмотря на отсутствие доступа ко всей засекреченной информации.

«Я думаю, что Россия - это иностранное государство, к которому мы должны относиться с осторожностью», - резюмировал Рей.

Кандидатуру Кристофера Рея на пост главы ФБР предложил президент США Дональд в начале июня, сообщает «Интерфакс».