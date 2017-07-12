Кандидат на пост главы ФБР назвал Россию врагом США
Кандидат на пост главы ФБР Кристофер Рэй заявил о враждебном отношении России к США.
По его мнению, в некоторых ситуациях Россия недружественно относится к США.
Так, по его словам, Россия выступила в роли врага США, когда попыталась вмешаться в президентские выборы в 2016 году.
Кандидат на пост главы ФБР подчеркнул, что он полностью доверяет выводам расследования о вмешательстве России в выборы, несмотря на отсутствие доступа ко всей засекреченной информации.
«Я думаю, что Россия - это иностранное государство, к которому мы должны относиться с осторожностью», - резюмировал Рей.
Кандидатуру Кристофера Рея на пост главы ФБР предложил президент США Дональд в начале июня, сообщает «Интерфакс».
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