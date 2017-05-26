Кандидат на пост главы ФБР отказался от должности
Представитель демократической партии США Джо Либерман отказался от предложения президента страны Дональда Трампа возглавить ФБР.
По мнению Либермана, его работа на этой должности может вызвать конфликт интересов.
Кроме того, он отметил, что продолжает работать в фирме адвоката, который ведет расследование предполагаемых связей Трампа с Россией.
Ранее Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора США Джеффа Сешнса.
По словам президента, Коми не смог эффективно руководить ФБР. Кроме того, он был одним из инициаторов расследования о связях сотрудников Трампа с Россией, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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