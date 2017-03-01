Кандидат на пост главы американской разведки указал Россию среди главных угроз США

Кандидат президента США Дональда Трампа на пост директора национальной разведки Дэниэл Коутс назвал три главных угрозы для страны.

По его мнению, на первом месте в списке угроз США значится опасность роста радикального исламского терроризма.

Второе место Коутс отдал активности Китая в Восточном и Южно-Китайском морях.

На третьем месте в списке угроз оказались действия России в решении глобальных вопросов. По словам кандидата на должность главы американской разведки, Россия ведет пропаганду и оказывает влияние на другие страны. При этом он отметил, что не видел засекреченную версию доклада по приписываемым России попыткам вмешательства в американские выборы, но признал, что это проблема.

В своей речи он также указал на провокации со стороны КНДР, проблему Ирана, конфликты в Сирии, Афганистане и «в других горячих точках», сообщает Ura.ru.