Канатная дорога в Грузии покалечила российских туристов
Два гражданина России пострадали в результате сбоя канатной дороги в грузинском Гудаури.
Всего среди пострадавших числится более десяти человек. Из них – восемь попали в больницу.
Отмечается, что жертвами выхода из строя канатной дороги в Гудаури стали четыре гражданина Украины, один — Швеции (беременная женщина), два — России и один гражданин Грузии.
Часть пациентов перевезут в столичную клинику республики, сообщает РИА Новости.
Гудаури — село, небольшой центр туризма и горнолыжный курорт, расположенный на южных склонах Большого Кавказского хребта в Казбегском муниципалитете Грузии.
Находится на расстоянии 120 км от Тбилиси.
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