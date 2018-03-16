Канатная дорога в Грузии покалечила российских туристов

Два гражданина России пострадали в результате сбоя канатной дороги в грузинском Гудаури.

Всего среди пострадавших числится более десяти человек. Из них – восемь попали в больницу.

Отмечается, что жертвами выхода из строя канатной дороги в Гудаури стали четыре гражданина Украины, один — Швеции (беременная женщина), два — России и один гражданин Грузии.

Часть пациентов перевезут в столичную клинику республики, сообщает РИА Новости.

Гудаури — село, небольшой центр туризма и горнолыжный курорт, расположенный на южных склонах Большого Кавказского хребта в Казбегском муниципалитете Грузии.

Находится на расстоянии 120 км от Тбилиси.