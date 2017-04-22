На Канарских островах паром врезался в причал

Паром Volcn de Tamasite, следовавший на испанский остров Тенерифе, врезался в пристань при выходе из порта Лас-Пальмас Канарского острова Гран-Канария.

Как сообщает испанская газета La Vanguardia, инцидент произошел в 20:30 по местному времени (22:30 мск). Неполадки в электрике парома сделали корабль неуправляемым, вследствие чего судно протаранило причал.

На борту парома находились 140 пассажиров, никто их них не пострадал. По информации издания, паром и пирс сильно повреждены. Компания, которой принадлежит судно, предоставила пассажирам временное жилье .

Вес парома составляет 3,5 тонны. Оно эксплуатируется с 2004 года и рассчитано на перевозку до 1500 человек.