На Канарских островах паром врезался в причал
Паром Volcn de Tamasite, следовавший на испанский остров Тенерифе, врезался в пристань при выходе из порта Лас-Пальмас Канарского острова Гран-Канария.
Как сообщает испанская газета La Vanguardia, инцидент произошел в 20:30 по местному времени (22:30 мск). Неполадки в электрике парома сделали корабль неуправляемым, вследствие чего судно протаранило причал.
На борту парома находились 140 пассажиров, никто их них не пострадал. По информации издания, паром и пирс сильно повреждены. Компания, которой принадлежит судно, предоставила пассажирам временное жилье .
Вес парома составляет 3,5 тонны. Оно эксплуатируется с 2004 года и рассчитано на перевозку до 1500 человек.
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