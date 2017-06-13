Канализация Улан-Удэ обойдется России в 314 миллионов рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить на реконструкцию очистных сооружений Байкала около 314 млн рублей.

Деньги пойдут на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ.

По мнению премьера, это позволит сократить объемы сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории и озеро Байкал, и улучшить экологическую обстановку.

Выделение денег проходит в рамках федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы», отмечает РБК.