Канализация Улан-Удэ обойдется России в 314 миллионов рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить на реконструкцию очистных сооружений Байкала около 314 млн рублей.
Деньги пойдут на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ.
По мнению премьера, это позволит сократить объемы сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории и озеро Байкал, и улучшить экологическую обстановку.
Выделение денег проходит в рамках федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы», отмечает РБК.
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