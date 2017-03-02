ВВС Канады готовы сбивать пассажирские самолеты
Канадские военные разработали план действий на случай террористической угрозы.
Он в частности может быть задействован при защите башни Си-Эн Тауэр в Торонто. В основу этого плана были положены события в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Согласно документу, в случае захвата террористами пассажирского самолета ВВС Канады могут сбить его. Кроме того, разработаны сценарии, предусматривающие взаимодействие с ВВС США при террористической угрозе, сообщает Nation News со ссылкой на канадское телевидение.
Следующая новость Британский парламент призвал к дружбе с Россией
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии