ВВС Канады готовы сбивать пассажирские самолеты

Канадские военные разработали план действий на случай террористической угрозы.

Он в частности может быть задействован при защите башни Си-Эн Тауэр в Торонто. В основу этого плана были положены события в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Согласно документу, в случае захвата террористами пассажирского самолета ВВС Канады могут сбить его. Кроме того, разработаны сценарии, предусматривающие взаимодействие с ВВС США при террористической угрозе, сообщает Nation News со ссылкой на канадское телевидение.

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