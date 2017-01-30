Канадское телевидение обнародовало имена совершивших теракт в мечети Квебека

Террористическую атаку мечети в канадском Квебек-Сити совершили предположительно студенты местного университета Александр Биссоннетт и Мохамед Хадир.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC, который ссылается на собственные источники информации в правоохранительных органах.

Ранее представитель федеральной полиции Мартин Плант заявил, что имена подозреваемых, а также все детали преступления пока не предаются огласке в интересах следствия.

Вместе с тем один из свидетелей преступления рассказал журналистам, что двое нападавших, на которых были маски, во время расстрела людей в мечети кричали «Аллах Акбар».

В результате террористической атаки, совершенной в воскресенье во время намаза, в Квебеке погибли шесть человек, еще 18 человек получили ранения различной степени тяжести, шестеро из них находятся в критическом положении.