Канадский паром застрял во льдах с пассажирами на борту
Канадский паром Highlanders, перевозивший более 200 пассажиров, застрял во льдах Атлантики.
Событие произошло в районе канадского острова Кейп-Бретон - в пути судно оказалось заблокированным во льдах, сообщает Regnum.
Несколько часов судно не могло двинуться с места и ждало помощи. По данным представителя компании-перевозчика, паром удалось освободить. Информации о пострадавших не поступало.
Помимо пассажиров, паром перевозил 85 грузовых и 65 легковых автомобилей.
В этом же районе Атлантического океана двумя годами ранее уже был подобный инцидент.
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