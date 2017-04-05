Канадский паром застрял во льдах с пассажирами на борту

Канадский паром Highlanders, перевозивший более 200 пассажиров, застрял во льдах Атлантики.

Событие произошло в районе канадского острова Кейп-Бретон - в пути судно оказалось заблокированным во льдах, сообщает Regnum.

Несколько часов судно не могло двинуться с места и ждало помощи. По данным представителя компании-перевозчика, паром удалось освободить. Информации о пострадавших не поступало.

Помимо пассажиров, паром перевозил 85 грузовых и 65 легковых автомобилей.

В этом же районе Атлантического океана двумя годами ранее уже был подобный инцидент.