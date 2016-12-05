Канадский наемник ВСУ погиб при попытке прорыва на юге Донбасса
При попытке прорвать оборону ДНР на юге республики погиб канадский наемник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.
- Установлена работа диверсионно-разведывательных групп противника в районе Водяного. Военнослужащие 73-го Центра специальных операций осуществили вооруженную провокацию в районе наших позиций. В ходе огневого контакта украинские силовики отступили на исходные позиции, при этом противник потерял одного боевика убитым. По данным наших источников, в рядах ВСУ погиб наемник из Канады, - цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.
Разведка ДНР регулярно фиксирует переброску Киевом иностранных боевиков к линии соприкосновения в Донбассе. Так, в начале ноября сообщалось, что украинское военное руководство разместило наемников на территории санаторно-оздоровительного центра социальной реабилитации детей-сирот в городе Святогорск.
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