Канадские ученые заставили иммунитет убивать раковые клетки

Канадские ученые определили, каким образом раковые клетки обманывают иммунную систему человека, оставаясь для нее невидимыми. Свое исследование ученые называют прорывом в лечении рака.

Исследователи обработали данные нескольких сотен пациентов с диагнозом рака простаты и почек. В результате исследования выяснилось, что вероятность рецидива выше у тех пациентов, опухоли которых утрачивали интерлейкин-33 или цитокин-иммунорегулятор.

В процессе изменений злокачественные образования могут потерять способность продуцировать эти белки, а когда они исчезают, то иммунная система перестает оценивать клетки как враждебные, уменьшая сопротивляемость организма.

Ученые отмечают, что их исследования могут помочь лечению первичных форм рака, а не метастазов, сообщает «Санкт-Петербург.ру».