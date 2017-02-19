В Канаде умер знаменитый рестлер «Русский Медведь»
В Канаде умер боец Всемирной федерации рестлинга (WWWF) Иван Колофф по прозвищу «Русский Медведь». Ему было 74 года.
Как сообщает Daily Mail, боец страдал от болезни печени на протяжении последних десяти лет.
Впервые Иван Колофф выступил на ринге в 1967 году. Пояс чемпиона WWWF он получил в 1971 году после поединка против Бруно Саммартино.
Иван родился в Канаде, но представлялся выходцем из Украины и на ринге выступал как борец с Западом.
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